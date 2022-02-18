أسيوط لتكرير البترول توقع اتفاقا استثماريا جديدا مع «المصرية الخليجية»

وقع الدكتور ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، اتفاقية تعاون استثماري جديدة مع إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية، من أجل التوسع في مشروعات زراعة الجوجوبا والصناعات البترولية القائمة عليه، تم التوقيع داخل جناح وزارة البترول بالمعرض الدولي للبترول «ايجبس 2022»، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام.

مساحة أرض 3 أضعاف المشروع الأول

قال رئيس الشركة المصرية الخليجية إن هذا التعاون الاستثماري يأتي على مساحة أرض 3 أضعاف المشروع الأول، بناءً على النتائج الإنتاجية والاقتصادية المذهلة، التي حققها المشروع.

واستعرض نتائج نجاح المشروع الأول بين الطرفين، وهو زراعة نبات الجوجوبا في الأراضي المملوكة لشركة أسيوط لتكرير البترول على مياه الصرف الصناعي الناتج من مخلفات البترول، والتي تولت «المصرية الخليجية» إدارته على مدار 10 سنوات.

تعزيز وخلق فرص تعاون جديدة

وعلى هامش الاتفاقية عرضت «المصرية الخليجية»، في جناح وزارة البترول آخر المستجدات مع مراكز بحوث البترول في استخدام زيت الجوجوبا كأحد إضافات المواد البترولية ومواد التشحيم وزيوت محركات المعدات الثقيلة والطائرات.

ونسقت بعض مراكز البحوث والجهات التابعة للهيئة العامة للبترول للقاءات مطولة لاحقة مع المصرية الخليجية لتعزيز وخلق فرص تعاون جديدة بينهما علي غرار النجاحات التي حققتها المصرية مع وزارة البترول من خلال شركة اسيوط لتكرير البترول.

معرض ايجبس للبترول

وشهد معرض ايجبس للبترول، مشاركة من وزراء البترول والطاقة العالمية والمحلية، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.