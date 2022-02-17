«حفار» يتسبب في مصرع طفل صعقاً بالكهرباء في أسيوط

لقى طفل مصرعه إثر سقوط «كبسولة كهرباء» خاصة بأحد المنازل في منطقة «المناشي»، التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، بسبب مرور «حفار»، تابع لمقاول صرف صحي، جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي.

إخطار أمني بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء في ديروط

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزى بوصول الطفل مصطفى محمود خليفة، 13 عاما، جثة هامدة ومقيم بمنطقة المناشي التابعه للمركز إثر إصابته بصعق كهرباء.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى محل الواقعة، وبسؤال أسرة الطفل ذكروا أن الوفاة نتيجة سقوط «كبسولة كهرباء»، خاصة بأحد المنازل في ذات الناحية، على الطفل، الذي لقى مصرعه في الحال.

تحريات المباحث: سقوط «كبسولة» على الطفل أثناء مرور «حفار»

وكشفت التحريات، التي قام بها فريق مباحث المركز، سقوط الكبسولة بسبب مرور «حفار» تابع لمقاول صرف صحي، حيث قام السائق برفع ذراع الحفار، مما أدى إلى انقطاع أسلاك الكهرباء وسقوط الكبسولة على الطفل أثناء مروره بالمكان، أدى إلى وفاته في الحال، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة، وتم التحفظ على الحفار بنقطة الشرطة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

العثورعلى جثة داخل منزل بأسيوط

من جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة مواطن داخل منزله، في قرية «بني مر»، بدائرة مركز الفتح.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لمواطن يُدعى «عاطف ضاني»، 50 سنة.

وأشارت التحريات الأولية، التي قام بها فريق مباحث المركز، إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، ويجرى البحث بمعرفة الشرطة لكشف غموض الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة.