تحرك برلماني عاجل ضد إبراهيم عيسى بسبب رحلة «الإسراء والمعراج»

تصاعدت ازمة التصريحات الاعلامية للكاتب والاعلامي ابراهيم عيسى بعد وصفه قصة الاسراء والمعراج بالوهمية.

بيان عاجل للحكومة ضد تصريحات إبراهيم عيسى

واكد النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات تقدمه ببيان عاجل يوجه للحكومة ورؤساء الهيئات الاعلامية لوقف برنامج ابراهيم عيسى بعد تطاوله ووصفه الاسراء والمعراج بانه وهمي وهو ما يعني تكذيب للقرأن وللنبي صلي الله عليه وسلم

واضاف حته انه اذا كان هذا ما يفعله البعض في الداخل فلماذا نغضب عندما يتطاول احد في الخارج على النبي متسألا ما سبب اثارة هذا الامر الان وما الهدف منه وهل هذه حرية التعبير ؟واشار الى انه يطالب المجلس الاعلى للاعلام بوقف البرنامج واحالة ابراهيم عيسى للتحقيق وعدم المساس بالدين مشيرا الى ان الكاتب الصامت منذ فترة لم نساهد له حرية تعبير حول اوضاع احر حول المجتمع ولاما حدث اخر مرة حول احد الافلام على منصة دولية ولكنه ايد هذا الفيلم ولذلك لابد من وقفة لمواجهة التجاوزات الدينية والاخلاقية.

غضب بسبب وصف الإسراء والمعراج بـ«الوهمية»

ووجه ايصا النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة بشأن ما تشهده بعض الفضائيات من تجاوزات تمس ثوابت الدين وتنال من أعراف المجتمع المصري.

وأشار النائب في بيانه العاحل المقدم لرئيس مجلس النواب، إلى أن الإعلامي إبراهيم عيسى، اعتاد إثارة بعض الموضوعات بهدف "ركوب الموجة" أو الترند، وليكون مثارا لحديث المجتمع، مؤكدا أن كل ما يثيره ينال من حالة السلم المجتمعي التي تنعم بها مصر.

وقال محمد زين الدين: قبل أيام خرج علينا هذا الإعلامي بالحديث عن أمور ليست حقيقية على الإطلاق، وهو ما أثار حفيظة أبناء الصعيد حين قال أنهم في الماضي كانوا يرتدون"المايوه"، مؤكدًا أن كل ما ذكره من هذا الشأن لا أساس له من الصحة وإنه يمكنه الرجوع إلى الصور التي تم التقاطها لنساء الصعيد في تلك الفترة.

نائب: ماذا يستفيد إبراهيم عيسى من التشكيك ؟

وتابع عضو مجلس النواب: بعد الضجة التي أثارها بحديثه المغلوط عن سيدات الصعيد، عاود الحديث عن ثوابت الدين والتشكيك فيها، بتناوله "زورًا وبهتانًا" كلاما غير حقيقيًا عن واقعة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح النائب، أن هذا الإعلامي ادعى أن حادث المعراج "قصة وهمية" قائلا: من الغريب بعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج،يظهر علينا بين الحين والآخر من يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا بالجهل أو رفض ما نطق به القرآن الكريم، إضافة إلى ما أورده علماء التفسير والحديث والسير نقلا عن صاحب الحدثين -صلى الله عليه وسلم-.

وتسائل محمد زين الدين: ماذا يستفيد إبراهيم عيسى من التشكيك وإنكار ما استقر عليه الثقات عبر مختلف العصور الإسلامية، ماذا يستفيد هذا الإعلامي من إثارة أمورا ليس لها أصلا في الواقع من وقت لآخر؟.

نائب يشدد على ضرورة مواجهة التجاوزات

وطلب النائب، الإعلاميين بالابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المجلس الأعلى للإعلام للمحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة هذه التجاوزات التي تنال من السلم المجتمعي وتثير حفيظة ملايين المصريين بل المسلمين ليس في مصر وحدها ولكن في كل أنحاء العالم.

التحقيق مع إبراهيم عيسى

كما طالب الناىب ابرهيم نظير عضو مجلس النواب المجلس الاعلى للاعلام بالتحقيق مع ابراهيم عيسى، مؤكدا انه يجب عدم المساس بالثوابت الدينية والالتزام بميثاق شرف اعلامي يحترم ثوابت كافة الاديان واخلاق المجتمع لان ما يثيره البعض يزعزع افكار الشباب ويثار البلبلة في المجتمع