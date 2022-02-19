«مصر بتجمع مليون كتاب».. تفاصيل مبادرة أحمد مراد مع وزارة الشباب

بهدف إحياء وترسيخ عادة القراءة عند الشباب، وبمشاركة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، ممثلة لمجلس الوزراء، طرحت مؤسسة iRead، من خلال الكاتب والسيناريست أحمد مراد واحدة من أكبر المبادرات من نوعها ليس في مصر وحدها ولكن في الشرق الأوسط، تحت عنوان «مصر بتجمع مليون كتاب»، لإتاحة الثقافة وتوفيرها للجميع بأيسر الطرق.

وقالت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»: وأحمد مراد بدوره عرض الفكرة على الجهات الرسمية، ومن هنا حصلت وزارة الشباب على رعاية رئاسة مجلس الوزراء للمبادرة، من خلال التعاون على تجميع الكتب من المتبرعين وإيداعها في مكتبات مراكز الشباب، لتكون متاحة للقراءة لمرتادي هذه المراكز.

وعن آلية العمل والتنفيذ أوضحت «صلاح»: تم توقيع البروتوكول بين الوزارة المؤسسة، ويتم حاليا إجراء الاجتماعات لمناقشة آليات التنفيذ على أرض الواقع، وسيتم جمع الكتب من خلال المتطوعين المتواجدين في مراكز الشباب، أو توصيلها من خلال المتبرعين بأنفسهم لمراكز الشباب، إذا كان ذلك في إمكانهم.

2000 مركز شباب ستشارك في مبادرة «مصر بتجمع مليون كتاب»

وتابعت: وبدورها تقوم مراكز الشباب المختلفة بجمع هذه الكتب، على أن يكون دور وزارة الثقافة القيام بعملية فرز وتصنيف هذه الكتب بشكل لائق، وستقوم الشباب والرياضة بعمل ترميم وتجليد وتعقيم الكتب المجمعة ليتم إتاحاتها في مختلف المراكز والتي تصل إلى 2000 مركز شباب على مستوى الجمهورية، كما سيتم إتاحة الكتب في أي تجمع يتواجد به عدد كبير من الناس مثل محطات المترو ومحطات القطارات.

وأكدت: الوزارة متحمسة للحملة وسيتم تسخير كل الدعم اللوجيستي للمبادرة من خلال الوزارة، كما يشارك البريد المصري بخبرته في توصيل الكتب وجمعها من الأماكن المختلفة، كما أبدى الكاتب أحمد مراد استعداده لجذب الرعاة لتخرج بأفضل صورة، مشيرة إلى وجود مكتبة مجهزة في كل مركز شباب.

ونوهت قائلة: متطوعو الوزارة لا يقتصر عملهم على جمع الكتب وإنما يمتد عملهم للترويج للحملة، كما سيكون هناك سيارات مخصصة للمبادرة تحمل شعار المبادرة «مصر بتجمع مليون كتاب» مهمتها تسلم الكتب، وسيتم الترويج للمبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجري تحضير أغنية خاصة بالمبادرة أحمد مراد يجهز فيديوهات تحفيزية وسيتم بدء تفعيل المبادرة عقب عيد الفطر، وتستمر لمدة 9 شهور منذ إطلاق الحملة.