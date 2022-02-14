بمرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه.. تفاصيل وظائف وزارة الشباب بمطاعم أمريكانا

تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تقديم خدمتها للشباب، خارج إطار مهامها التقليدية، إذ تسعى إلى المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة في تقليل معدلات البطالة، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب والخريجين من جميع المؤهلات الدراسية، وحصولهم على وظائف لائقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مد يد العون للشباب وتوفير حياة كريمة لهم.

توفير فرص العمل بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ومن خلال مبادرة «توظيف مصر» و«اليوم التوظيفي المفتوح»، عن توفير فرص عمل جديدة بسلسلة مطاعم أمريكانا (كنتاكي، ومبي، كرسبي كريم).

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«الوطن» حصلت على التفاصيل الكاملة، لهذه الوظائف والتي جاءت على النحو التالي:

الوظائف المطلوب شغلها بسلسلة مطاعم أمريكانا

عضو فريق.

مندوب توصيل (أماكن العمل: مدينة نصر، مصر الجديدة، التجمع، المعادي، أكتوبر)

الشروط المطلوبة للتقديم

المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب.

ذكور وإناث

السن من 18 إلى 35 عاما.

المميزات والحقوق

الراتب لوظيفة عضو فريق من 2350 إلى 2800 (للطلبة من 2100 الى 2300).

الراتب لوظيفة مندوب توصيل من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه.

بدل مواصلات من 300 إلى 500 جنيه.

وجبة + تيبس في بعض السلاسل.

9 ساعات عمل.

يوم إجازة أسبوعية.

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أماكن تقديم الأوراق ومواعيد المقابلات الشخصية