بمرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه.. تفاصيل وظائف وزارة الشباب بمطاعم أمريكانا
كتب:
ماهر هنداوي
09:33 ص | الإثنين 14 فبراير 2022
إقبال كبير على الوظائف التي توفرها وزارة الشباب
تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تقديم خدمتها للشباب، خارج إطار مهامها التقليدية، إذ تسعى إلى المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة في تقليل معدلات البطالة، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب والخريجين من جميع المؤهلات الدراسية، وحصولهم على وظائف لائقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مد يد العون للشباب وتوفير حياة كريمة لهم.
توفير فرص العمل بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر
في هذا الإطار، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ومن خلال مبادرة «توظيف مصر» و«اليوم التوظيفي المفتوح»، عن توفير فرص عمل جديدة بسلسلة مطاعم أمريكانا (كنتاكي، ومبي، كرسبي كريم).
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«الوطن» حصلت على التفاصيل الكاملة، لهذه الوظائف والتي جاءت على النحو التالي:
الوظائف المطلوب شغلها بسلسلة مطاعم أمريكانا
- عضو فريق.
- مندوب توصيل (أماكن العمل: مدينة نصر، مصر الجديدة، التجمع، المعادي، أكتوبر)
الشروط المطلوبة للتقديم
- المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب.
- ذكور وإناث
- السن من 18 إلى 35 عاما.
المميزات والحقوق
- الراتب لوظيفة عضو فريق من 2350 إلى 2800 (للطلبة من 2100 الى 2300).
- الراتب لوظيفة مندوب توصيل من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه.
- بدل مواصلات من 300 إلى 500 جنيه.
- وجبة + تيبس في بعض السلاسل.
- 9 ساعات عمل.
- يوم إجازة أسبوعية.
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أماكن تقديم الأوراق ومواعيد المقابلات الشخصية
- العنوان الأول: داخل مطعم كنتاكى عين شمس: شارع عين شمس الرئيسي أسفل مستشفى تبارك للأطفال، موعد التقديم والمقابلات: 22 فبراير الجاري من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.
- العنوان الثاني: داخل مطعم بيتزاهت شارع 9 بالمعادي بالقرب من محطة مترو المعادي، موعد التقديم والمقابلات: 24 فبراير الجاري، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.
- للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/3rJGcVB والذي سيكون متاحا التسجيل عليه قبل فترة كافية من مواعيد المقابلات الشخصية.
- كذلك وفرت الشركة خدمة الاستعلام عن تفاصيل الوظائف على أرقام التليفونات التالية من خلال تطبيق «واتساب»: 01024292481 – 01501981037 – 01289410513.