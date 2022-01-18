يوسف زيدان يطرح ثلاثة إصدارات في معرض الكتاب.. والأغلفة لـ«أحمد مراد»

أعلن الدكتور يوسف زيدان، عن طرح طبعات منقحة جديدة من كتبه عن دار كيان «فقه الحب وفقه العشق»، أما كتاب «فقه الهيام»، فيصدر لأول مرة، مشيرا إلى أن أغلفة الكتب الثلاثة من تصميم الروائي أحمد مراد، وسيتم طرح الأعمال الثلاثة، بالإضافة إلى «الشجون»، الأربعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 26 يناير الجاري.

ونشر «زيدان»، صور الأغلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «أصدرت دار كيان القاهرية هذه الكتب الثلاثة لتكون متاحة مع مجموعة كتب (الشجون) الأربعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكتابان (فقه الحب ، فقه العشق) يخرجان في ثوب جديد بعد إعادة كتابة كلٍّ منهما، والكتاب الثالث (فقه الهُيام) يصدر لأول مرة وأغلفة الكتب الثلاثة من إبداع الروائي المصري الجميل، صاحب الروايات الشهيرة أحمد مراد».

وكتب الشجون ليوسف زيدان هي: «شجون عربية، وشجون مصرية وشجون تراثية وشجون فكرية».

أبرز المعلومات عن معرض الكتاب 2022:

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيفتتح الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 26 يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وتتواصل فعاليات المعرض حتى يوم 7 فبراير المقبل.

وتقام الدورة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل دولة اليونان كضيف شرف المعرض، وقالت وزيرة الثقافة في تصريحات صحفية سابقة، إنّ هذه الدورة تعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك في الدورة 1067 ناشرا وتوكيلا من 50 دولة.

وتشهد الدورة إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة العامة للكتاب، والذي يبدأ بموسوعة «مصر القديمة»، لعالم الآثار الشهير الدكتور الراحل سليم حسن إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما ورؤية».