عقوبات وإجازات الموظفين بقانون الخدمة المدنية.. 45 يوما «اعتيادي» لذوي الهمم

حرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على وضع الضوابط التي يتم من خلالها ضبط أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولذلك خصص المشرع مواد لتحفيز العاملين ومكافأتهم نظير الإجادة في العمل، كما خصص مواد أخرى لفرض عقوبات على المخالفين لنصوص القانون وواجبات العمل؛ كنوع من تحقيق مبدأ الثواب والعقاب بالتوازي والتساوي والعدالة والشفافية وكلها مصطلحات استهدفها المشرع عند وضع القانون؛ بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق الإصلاح الإداري بالجهاز الإداري للدولة، وتفادي سلبيات ظهرت في قانون 47 أجور الملغي.

وتستعرض «الوطن» في صورة سؤال وجواب، أهم العقوبات التي حرص قانون الخدمة المدنية على وضعها لردع المخالفين والمتجاوزين، كل حسب درجة المخالفة وتأثيرها على صالح العمل والوطن، وكذلك أهم الأسئلة والأجوبة عن الإجازات الرسمية الحكومية، وجاءت على النحو التالي:

هل يتعرض الموظف الحكومي لأي عقوبات حال ممارسته أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل؟

نعم

ما طبيعة العقوبات التي توقع على الموظف حال ممارسته للعمل السياسي داخل مكان عمله؟

تتم مجازاته تأديبيا حال ثبوت المخالفة.

هل هناك ضمانات أقرها القانون للموظف فيما يتعلق بالتأديب؟

هناك 3 ضمانات لضمان حق الموظف المتهم بالمخالفة حتى تثبت إدانته.

ما هذه الضمانات؟

عدم جواز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه على النحو المنصوص عليه في القانون.

أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

لا يشمل القرار فصل الموظف أو إنهاء عمله، إلا بحكم من القضاء الإداري من المحكمة التأديبية.

ما العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف؟

هناك 8 عقوبات، وتتمثل في:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر، مع صرف نصف الأجر.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

ما العقوبات التي يتعرض لها الموظف المحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا الجنائية؟

ج: يتم وقفه عن عمله، ويحرم من نصف أجره حتى يصدر حكما نهائيا ضده سواء بالبراءة أو الإدانة.

ماذا يحدث في حالة صدور حكم نهائي بإدانته؟

يتم حرمانه من أجره كاملا.

45 يوما إجازة للموظفين بعد الوصول إلى سن الـ50

كيف نظم القانون إجازات الموظف الحكومي؟

منحه العديد من الإجازات متنوعة الأسباب، ومنها:

- الإجازة الاعتيادية وهي سنوية بأجر كامل، وتبدأ من 15 إلى 45 يوما، بحسب سنوات الخدمة للموظف في وظيفته وجهة عمله.

- إجازات تمنح لمناسبات الأعياد القومية والدينية والمناسبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة 48 من القانون.

- إجازات عارضة مدتها 7 أيام بحد أقصى يومين في كل مرة، ويخطر بها الموظف بعد عودته للعمل.

هل هناك عدد محدد للإجازات الاعتيادية؟

نعم.. ويكون عددها على النحو التالي:

- 15 يوما في السنة الأولى من خدمة العامل، ويحصل عليها الموظف بعد مرور 6 أشهر من تسلمه العمل رسميا.

- 21 يوماً لمن مر على تعيينه سنة كاملة.

- 30 يوما لمن مر عليه في الخدمة 10 سنوات.

- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين في الخدمة.

هل لذوي الاحتياجات الخاصة استثناءات في الإجازات الاعتيادية؟

منحهم 45 يوما إجازة اعتيادية دون النظر لعدد سنوات خدمتهم.