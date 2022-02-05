«فاو»: 717 مليون دولار حجم صادرات مصر من البرتقال

ألقت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة «فاو»، الضوء على القطاع الزراعي في مصر، مؤكدة أن قطاع الفاكهة والخضروات، هو الأسرع نمواً في البلاد خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت المنظمة الدولية، أنه خلال العام قبل الماضي، حقق قطاع البستنة عائدات تصديرية بلغت 2.2 مليار دولار؛ الأمر الذي يؤكد قوته رغم اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد بسبب جائحة كورونا العالمية.

تلبية معايير الأسواق العالمية

وتابعت المنظمة في تقريرها الدولي، أنه مع ازدياد التجارة، واستمرار ارتفاع حجم الصادرات أصبح المستهلك أكثر طلبا على الفاكهة والخضر المصرية التي تنطبق عليها معايير سلامة الغذاء وجودته، ويواجه المصدرون تحديات متزايدة لتلبية معايير الأسواق العالمية.

وكشفت المنظمة، عن تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في تنفيذ برنامج التجارة والتنافسية الذي يمول من الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر دعم السلطات المصرية والقطاع الخاص؛ بهدف تعزيز الامتثال وخفض معدلات الرفض في أسواق التصدير؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لفتح أبواب جديدة لوجهات تصدير محتملة أخرى.

كما أشارت إلى برنامج تدريبي لمصدرين وموردين ومزارعين لخمس سلاسل قيمة تستهدف الفراولة والطماطم والعنب والحمضيات والنباتات الطبية والعطرية، وذلك لتعزيز قدراتهم على مكافحة الآفات والأمراض وإدارة مخلفات المبيدات.

وعن الاستخدام الآمن للمبيدات، أشارت المنظمة إلى أن الاستخدام الصحيح للمبيدات وغيرها من المواد الكيمياوية خلال عملية الإنتاج، يصب في المقام الأول في مصلحة المزارعين، وعدم الالتزام بالمعايير الصحيحة يؤدي لرفض البضائع المصدّرة.

وفي هذا السياق، أكدت «فاو» في تقريرها، أن التعرف على متطلبات سلامة الأغذية ومتطلبات الصحة والصحة النباتية في أسواق التصدير، أمر بالغ الأهمية لزيادة الفعالية على المستوى الميداني، وهو ما يحسّن أداء الجهات على طول سلاسل القيمة، كما يعزز معايير سلامة الغذاء، ويساهم في بناء سمعة مصر كشريك تجاري موثوق، وجهة تصدير عالمية للفاكهة والخضار ذات الجودة العالية.

قطاع البستنة في مصر يتمتع بإمكانيات تصدير غير مستغلة

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع البستنة في مصر يتمتع بإمكانيات تصدير غير مستغلة، ويمكنه النمو إذا تم معالجة بعض الأمور مثل استخدام بعض الكيماويات الزراعية التي تحظرها الأسواق المستوردة في القريب العاجل؛ بهدف تحسين سلامة وجودة المنتجات الغذائية وتخضير سلاسل التوريد عالمياً.

ووفقا لـ«فاو»، بلغت الصادرات السنوية الأخيرة من البرتقال في مصر، ما يقرب من 717 مليون دولار، وهو أقل من نصف ما توفره مصر من إمكانات تصديرية يمكن أن تتضاعف إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، كما يمكن أن يساعد الدعم الاستراتيجي للجهات الفاعلة في سلسلة قيمة البرتقال بمصر إلى زيادة قيمة صادرات هذا المنتج الرئيسي بشكل كبير.

ولفتت «فاو» إلى أن المنظمة على استعداد لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر؛ من خلال إمدادها بالدعم الفني والتدريب لتقوية قدراتها على اعتماد أفضل الممارسات والامتثال لسلامة الأغذية والمعايير الدولية.