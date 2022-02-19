حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بعد أن شهدت جميع أنحاء البلاد سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، إذ يتوقع خبرا الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الاثنين، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي21، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.