الأرصاد: درجات الحرارة في طبقات الجو العليا 28 تحت الصفر «فيديو»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تمر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وتنخفض فيه قيمة الضغط ودرجات الحرارة بشكل كبير، حيث تصل إلى 28 تحت الصفر في طبقات الجو العليا في بعض المحافظات، و24 تحت الصفر في طبقات الجو العليا في القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا المنخفض سيتفاعل مع الكتلة الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، والتي تتراوح درجات الحرارة الخاصة بها من 17 إلى 16 درجة مئوية على السواحل الشمالية والقاهرة، وهذا يولد سحب رعدية على بعض المناطق المتفاوتة على الجمهورية، وسقوط أمطار في مختلف المناطق وستكون خفيفة على القاهرة ومحافظات البحر الأحمر وجنوب مصر، وتبدأ موجة عدم الاستقرار من مساء الجمعة إلى صباح الأحد.

أمطار رعدية

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا متوسطة على شمال الصعيد والصحراء الغربية، ومن خفيفة إلى متوسطة في الوجه البحري، ويوم السبت سيكون ذورة الحالة، وستصل درجات الحرارة إلى 20 درجة على جنوب البلاد، وأقل في مختلف المحافظات، وستسقط بعض حبات البرد، لافتًا إلى أن محافظة البحر الأحمر ستشهد أمطارًا متفاوتة الشدة، وسقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية.