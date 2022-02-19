حالة الطقس غدا الأحد 20-2-2022: أمطار وطقس غائم والحرارة تصل إلى الصفر

أمطار شديدة وصلت إلى حد السيول في العديد من المناطق المختلفة اليوم السبت الموافق 19 فبراير، ما جعل المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، لتوضح هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ أنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، وتتكون الثلوج على سانت كاترين.

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء الأخرى.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، كما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، غدا الأحد:

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 19- 10

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 10

الزقازيق 19- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 18- 10

العريش 19- 11

رفح 19- 10

رأس سدر 18- 10

نخل 17-07

نويبع 18-15

طابا 16- 14

كاترين 11- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 20- 14

مرسى علم 21- 12

الفيوم 19- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 19 -08

قنا 20- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 23- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 20- 12

رأس حدربة 20- 12