توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار تصل إلى سيول وانخفاض الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، إذ يسود غدا السبت، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كل الأنحاء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، تمتد للقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترت متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي21، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.