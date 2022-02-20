سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-2-2022

يظل المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن لدى الكثيرين، كونه لا يخسر أبدا، لكنه يشهد الآن حالة من التذبذب في الأسعار، بعد الأنباء عن حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا، ما يجعل البعض يبحث يوميا عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وغيره من المشغولات الذهبية كالجنيه الذهب والأونصة الذهبية.

وترصد بوابة «الوطن» أسعار الذهب، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 20 فبراير، في ظل حالة التخبط في الأسعار والحديث عن ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم محليا

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 931 إلى 934 جنيها.

وسجل سعر الأونصة من 29,429 إلى 29,501 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في الأسواق المحلية نحو 815 إلى 817 جنيهات.

وسجل عيار 18 نحو 699 إلى 6700 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6520 إلى 6536 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم من 931.429 إلى 933.714 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 947.60 جنيه و60.32 دولار، وعيار 21 نحو 829.17 جنيه و52.78 دولار، وعيار 18 نحو 710.71 جنيه و45.24 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,633 جنيه و422.26 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 947,597 جنيه و60,322 دولار.

الاستثمار في الذهب

وفي سياق متصل، توقع تجار الذهب والمجوهرات، مطلع العام الحالي، أن يكون العام 2022 هو الأفضل للاستثمار في المعدن النفيس، بحسب الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، ناصحًا المواطنين الراغبين في الاستثمار بالذهب ولديهم فوائض مالية تقدر بـ30 ألف جنيه، بالاستثمار في المشغولات الذهبية، أما من لديه 40 ألف جنيه، فعليه الاستثمار في السبائك وأونصات الذهب كاستثمار طويل الأجل، وليس للمتاجرة، والابتعاد عن شراء المجوهرات، إذا كان ذلك بهدف التحوط ضد التضخم.