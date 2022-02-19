«نبيع ولا نشتري النهاردة؟».. تجار الذهب يكشفون التفاصيل

اعتبر تجار الصاغة بالغرف التجارية، تراجع سعر عيار الذهب فى نهاية تداولاته في البورصات العالمية أمس الجمعة، بغير المحفز على الشراء، وقالوا إن السعر المحفز لشراء الذهب وقت التراجع هو 10% من قيمة الجرام، مقارنة بوقت الارتفاع.

وأكد تجار الصاغة على أن الذهب ليس استثمارا جيدا طول الوقت، فأفضل وقت للاستثمار فيه عندما ينخفض ثمنه بنسبة 10%، مما يوفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة عندما يرتفع ثمنه مرة أخرى.

وبالرغم من تراجع أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة، مدعومة بارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، إلا أن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب هذا الأسبوع.

وجدد التجار الدعوة بعدم الشراء الآن، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية للمعدن النفيس، مشيرين إلى أن الذهب من الممكن شرائه عند صعود سعره، وبعدها بفترة يحدث هبوط في السعر وعند بيعه نتعرض للخسارة، وفقا لـ«رفيق العباسي» رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الأسبق بالغرف التجارية، والذي قال إنه على المواطنين شراء عيار 21 كادخار وتزين.

وأشار «العباسي»، إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي، وبطء الطلب على الشراء بسبب التقلبات السعرية للمعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، وأشار إلى ان الذهب تراجع على الرغم من التوترات السياسية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، وصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، مدعوما بتوقعات قريبة بسياسات تشديد نقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي نفس الوقت، تزامن انخفاض الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل سنتين، ولأجل خمس وعشر سنوات، مما يؤثر سلبا على جاذبية حيازة المعدن الأصفر، ليغير اتجاهه ويدفع أسعاره هبوطا، ويتوقع صعود الذهب في أي وقت باعتباره يحقق مكاسب في مثل هذه التوترات السياسية المحيطة بالمستثمرين والمتداولين له.

ولفت إلى أن الذهب لايزال الملاذ الآمن، حيث يحقق مكاسب سنويا نسبتها 23%، منذ ثلاث سنوات.

سعر الذهب عالميًا

وسجّلت الأوقية اليوم السبت 19-2-2022 سعر 1.896.75 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.98 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.90 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.35 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.73 دولار.

سعر الذهب محليا

وبيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بسعر 946 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 828 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 710 جنيهات، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و624 جنيهًا.