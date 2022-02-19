«الصحة» تحذر من خطورة التهاون مع الآلام الصدرية: الذهاب للطبيب فورا

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري الأمراض القلبية بمعهد القلب القومي، إنه عند الشعور بوجود أي آلام صدرية يجب عدم الانسياق إلى أسباب وهمية غير دقيقة، حيث عند الشعور بأي آلام صدرية مصاحبة لعدة أعراض مختلفة يجب على الشخص التوجه مباشرة للطبيب المختص لمعرفة أسباب هذه الآلام الصدرية ومدى خطورتها على صحة الشخص الذي تعرض لها.

أعراض تشير لخطورة الآلام الصدرية

وأضاف ظريف، خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أنه حال حدوث أي أعراض جانبية مصاحبة للآلام الصدرية المختلفة مثل «الغثيان- العرق- الوهن الشديد- التعب» حيث هذه الأعراض تشير إلى خطورة الإصابة بأعراض توحي بخطورة هذه الآلام الصدرية، ولا بد من الذهاب فورًا للطبيب المختص، للخضوع للكشف الطبي والفحص اللازم ومعرفة الأسباب الناتجة عن هذه الآلام.

التوجه للمستشفيات الصحية عند الشعور بالآلام الصدرية

وتابع استشاري أمراض القلب، بالمعهد القلب القومي، أنه يجب على المريض عدم التهاون في التعامل مع الآلام الصدرية وعدم التحجج بأي ظروف قد تؤثر مؤخرا على القلب، مشيرا إلى أن هناك العديد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمعهد القلب القومي، بشأن توفير الخدمات الطبية على مترددي الأقسام الصدرية والذين يعانون من الآلام في الصدر.

الفحوصات الطبية التي يجب إجرائها

وأوضح «ظريف» أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من آلام الصدر، التوجه مباشرة إلى وحدة الطوارئ بالمستشفيات الطبية المختلفة، وعمل رسم قلب مباشرة للتأكد من أسباب الآلام الصدرية التي تم التعرض لها، بالإضافة إلى عمل تحليل لإنزيمات القلب لتأكد من سلامتها، حيث وفق نتائج التحاليل الطبية يقرر الطبيب الذي قام بعمل التحاليل ما هي أسباب الآلام الصدرية ومدى تأثيرها على القلب.

ونوه «استشاري الأمراض القلبية» على الالتزام بكل الأدوية التي يتم صرفها من قبل الطبيب حال وجود تأثير على القلب من الآلام الصدرية المختلفة، والالتزام بالإجراءات المحددة لتناول الأدوية والاطعمة حتى تزول مخاطر هذه الآلام.