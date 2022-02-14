دراسة صادمة: متعافو كورونا أكثر عرضة لأمراض القلب والسكتة الدماغية

دراسات عديدة يتم إجراؤها عن فيروس كورونا وتداعياته على البشر، منذ ظهوره في ديسمبر 2019 وحتى الوقت الحالي، وظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «نيتشر» العلمية تحذر من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

وأوضحت الدراسة، أن المتعافين بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حتى لوكانت أعراض الإصابة بالفيروس خفيفة.

وشملت الدراسة الحديثة عشرات الآلاف من المصابين، وأظهرت ارتفاعا كبيرا وطويل الأمد في خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والدورة الدموية والسكتة الدماغية بعد الإصابة بعدوى كورونا.

متعافو كورونا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

وكشف الباحثون المشاركون في إعداد الدراسة، أن معدلات العديد من الحالات المصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية، كانت أعلى بكثير في الأشخاص المتعافين من كورونا، مما كانت عليه في الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس.

وأضاف الباحثون، أن الدراسة أظهرت أن الخطر كان مرتفعا حتى بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، وغير مصابين بأمراض مزمنة كالسكر والسمنة.

وقال زياد العلي، المؤلف المشارك في الدراسة في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري، إنه «لا يهم إذا كنت صغيرا أو كبيرا، ولا يهم إذا كنت تدخن، أو لم تدخن، الخطر كان موجودا».

فيما اتفق الباحثون الذين أعدوا الدراسة، على ضرورة استعداد مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لمعالجة الزيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

فيما يخشى بعض الباحثين، من تأخر السلطات الصحية في الاستعداد لآثار الوباء لفترة طويلة جدا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس عالميا.

411 مليونا و679 ألفًا إجمالي إصابات كورونا حول العالم

وفي سياق منفصل، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفع إلى 411 مليونا و679 ألفًا و785 حالة.

فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و815 ألفًا و376 حالة.