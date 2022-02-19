تفاصيل تصدير أول شحنة لقاح كورونا هدية من مصر لفلسطين: 500 ألف جرعة سينوفاك

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ مصر وافقت على تصدير أول شحنة من لقاحات كورونا لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك بعد وفرة اللقاحات التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية، والتي ساعدت الحكومة على تطعيم الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من خطورة تفشي العدوى.

تفاصيل تصدير أول شحنة من لقاح كورونا

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أنَّه سيجرى تصدير أول شحنة من لقاح سينوفاك بعدد 500 ألف جرعة هدية للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك ضمن حرص الحكومة المصرية على توفير اللقاحات للدول الشقيقة في المنطقة والتي تحتاج للجرعات لتطعيم مواطنيها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وفرة وتوسع في تصدير اللقاحات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد تصدير اللقاحات للدولة الشقيقة التي طالبت الحصول على جرعات من اللقاح، لافتًا إلى أنَّ ما سيتمّ تصديره الفترة المقبلة هو لقاح «سينوفاك» نظرًا لتوافره وتصنعيه داخل مصانع فاكسيرا في مصر، لافتًا إلى أنَّ الحكومة المصرية لن تتأخر في توفير اللقاحات لشعوب المنطقة للتطعيم وتجنب مضاعفات العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح «عبدالغفار»، أنَّ مصر لديها من اللقاحات ما يكفي الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح من مختلف الجرعات سواء الجرعة الأولى أو الثانية، إضافة إلى الفئات المستهدفة من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا أو متحوّرات كورونا مثل «أوميكرون»، و«دلتا».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي غدًا الأحد للحديث عن فعاليات تسليم 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للسلطة الفليسطينية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، والسفير الفلسطيني، والسفير الصيني.