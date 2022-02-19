درجات الحرارة اليوم السبت 19-2-2022 في مصر.. أمطار وسيول

أمطار وسيول تشهدها عدة مناطق اليوم، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم، لتستمر موجة الطقس السيئ التي بدأت أمس الجمعة، كما تنخفض درجات الحرارة، ويساعد نشاط الرياح على الإحساس ببرودة الطقس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء في مصر اليوم، والأماكن الأكثر برودة بها اليوم السبت، إذ تتكون الثلوج على سانت كاترين لأنها أقل المناطق انخفاضا في درجات الحرارة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر:

درجات الحرارة اليوم السبت

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم السبت:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12