مستشارة وزير الصحة: أثمن جهود تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية

تفقدت الدكتورة وفاء الصادق مستشار وزير الصحة للقوافل العلاجية، للعيادات المتنقلة بصحة المنوفية والمشاركة بحملة «لا انتظار-لا زحام» الموسعة من منزل إلى منزل لتطعيم لقاحات فيروس كورونا التي تحدث حالياً على أرض المنوفية حتى 24 فبراير الجاري كسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوجيهات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

العيادات المتنقلة تشارك في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية

شارك في الزيارة الدكتور منيع إسماعيل مشرف الحملة بفريق الطب الوقائي بالوزارة، وفريق إشراف القوافل بالوزارة بالإضافة إلى فريق إشراف القوافل العلاجية بالمنوفية برئاسة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل بالمنوفية، وذلك لمتابعة فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال سيارات العيادات المتنقلة والمنتشرة بجميع مراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات الحملة والتي تم دعمها بعدد 25 عيادة متنقلة من محافظات البحيرة، المنوفية، الجيزة، كفر الشيخ والشرقية.

مستشارة وزير الصحة تشيد بحملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنازل

وأشادت مستشار وزير الصحة بالجهود التي تبذلها صحة المنوفية لتحقيق الهدف المرجو من تلك الحملة الموسعة حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، كما ثمَّنت جهود فريق القوافل العلاجية بصحة المنوفية المبذولة في جميع القوافل العلاجية التي تتم ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطن المصري وبخاصةٍ جهودهم المبذولة في حملة «لا انتظار - لا زحام» الموسعة للوصول باللقاحات الآمنة لجميع المواطنين بالمحافظة.

1700 فرقة طبية تشارك في تطعيم المواطنين

واصلت أكثر من 1700 فرقة متنقلة وثابته في محافظة المنوفية، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل والشوارع بمحافظة المنوفية، وتخطي عدد من تلقوا اللقاح 500 ألف مواطن من أبناء المحافظة، في أول أسبوع فقط لتنفيذ الحملة، وتلقى الحملة اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية في المنوفية.