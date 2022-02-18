وزير المالية: 250 مليار جنيه تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل.. «فيديو»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل 250 مليار جنيه، وكان بحاجة إلى تحسين البنية التحتية بداية من الأطباء ومرورا بالمستشفيات وصولا لغرف الرعاية، مشيرا إلى التأمين الصحي هو مشروع الحلم الذي طال انتظاره لكل المصريين.

التأمين الصحي الشامل يرفع عبء العلاج عن المواطن المصري

وتابع «معيط» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن الذي يحصل على راتب 4 آلاف جنيه لا يستطيع الإنفاق على علاجه من راتبه، لكن منظومة التأمين الصحي الشامل سترفع عن المواطن هذا العبء وتوفر له العلاج اللازم.

معيط : مصر أنجزت تطويرا يُقدر بـ70 سنة في 7 سنوات

وأردف وزير المالية، أن الإصلاح الذي يجري على الأرض في مصر بحاجة إلى المزيد من الصبر، مشيرا إلى أن ما حدث من تطوير في 7 سنوات كان يحتاج 70 سنة.

وتابع أن الأوضاع في مصر تتحسن والمرحلة الحالية لن يشعر بآثارها كل المواطنين من خلال مردود بتحسن إيجابي يظهر عليه وهذا أمر منطقي، لكن مع تحرك المجتمع إلى الإمام بآمن وسلام يمتد بذلك لكل فرد تحسن تدريجي، ضاربا المثل ما كان يقلق المواطن في السابق من حدوث أزمة في توافر أنبوبة البوتاجاز وتم حاليا إدخال الغاز الطبيعي للمواطنين وغيرها من المشاكل التي تم العمل على حلها.