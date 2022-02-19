هاني ضاحي يتفقد أرض أول مقر لنقابة المهندسين في الأقصر

تفقد وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، الأرض التي تم شرءاها في مدينة الأقصر وذلك لإنشاء مقر لنقابة المهندسين هناك.

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، ضم الوفد المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

مقر لنقابة المهندسين بالأقصر

وأعرب ضاحي عن سعادته بأن يتم إنشاء مقر لنقابة الأقصر الوليدة، لافتا إلى أن النقابة كانت تستأجر مقرا مؤقتا لتقديم الخدمات لمهندسي الأقصر.

فيما تقدم المهندس محمد حسن رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بخالص تقديره لجهد النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي لسعيهم مع مجلس النقابة الفرعية بالأقصر لسرعة شراء الأرض وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 25 فبراير الجاري على عدد من المراكز النقابية أبرزها رؤساء النقابات الفرعية، فيما تجرى يوم الجمعة 4 مارس المقبل انتخابات المهندسين على مقعد النقيب العام، والإعادة بالنسبة للمرشحين على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية.

وقد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمود باب الترشح يوم 12 يناير الماضي وحتى 26 يناير 2022 وترشح على منصب النقيب العام 23 مرشحا.

وبدأ المرشحون على مختلف المراكز النقابية جولاتهم الانتخابية وعقد المؤتمرات، وتتمحور برامج الدعاية على عدة ملفات منها صندوق المعاشات وتنمية موارد نقابة المهندسين والتدريب والإسكان وتوفير فرص العمل، فضلا عن ملف التعليم الهندسي ومستشفى المهندسين بمدينة بدر بالإضافة إلى ملف التعليم الهندسي لمواجهة البطالة في صفوف المهندسين، وأيضا مشروع الرعاية الصحية.