افتتاح تجريبي لنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة: تكلفته 50 مليونا (فيديو)

افتتح نادي نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة، بشكل تجريبي في ثوب الجديد إذ يحتوي على ملاعب خماسية وتنس واسكواش ومناطق ألعاب للأطفال، وفق أعلى المعايير بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه، بحسب تقرير تلفزيوني عرضته فضائية «extra news» اليوم السبت.

ملاعب خماسية وتنس واسكواش ومناطق ألعاب للأطفال

هذه التطورات الإيجابية عززت الآمال في التعجيل لنقل النقابة من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، وستشمل عملية الانتقال إضافة العديد من الخدمات التي ستقدمها النقابة للمرة الأولى.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، خلال التقرير، إنَّ النقابة تقدم خدماتها لكل مهندسيها في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أنَّ النادي يعتبر متنفسًا كبيرًا بجانب النادي الموجود في أبو الفداء.

وأعلن اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، خلال التقرير، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية لنادي النقابة، مع بدء المرحلة الثالثة.

ولفتت المهندسة هلا عبادة، عضو لجنة الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب، خلال التقرير، إلى أنَّ المهندسين في نقابة القاهرة مهتمين بالخدمات النقابية التي تمس المهندسين وأسرهم، موضحة أنَّ افتتاح النادي، يعد إحدى الخدمات التي يقدمها مهندسو القاهرة، وسيكون هناك مكانا للخدمات النقابية داخل التجمع الثالث ومبنى إداري يخدم مهندسي النقابة الفرعية بالقاهرة.

خدمات صحية وزيادة معاش

وأكّد المهندس محمد ثروت، عضو لجنة الشباب ورئيس لجنة الكهرباء بالمجلس الوطني للشباب، خلال التقرير، أنَّ النادي يعد طفرة إنشائية تقدمها نقابة المهندسين، بما يتماشى مع ما تقدمه الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنَّ المشروعات القومية تحقق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وقائمة على مبدأ المدن الذكية.

من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز حسب الله الكفراوي، مهندس بقطاع البترول، خلال التقرير، إنَّ الخدمات الموجودة يشعر بها مهندسي النقابة وتحديدا بالقاهرة، خاصة الخدمات الصحية التي جرى توفيرها إلى جانب زيادة المعاش، إذ أن المهندس هو العصب الأساسي في التنمية التي تشهدها مصر.