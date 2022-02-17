أمين صندوق «المهندسين» يتفقد الوحدات الخاصة بالنقابة في قرية ريماس

تفقد اللواء مهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، على رأس لجنة موسعة بحضور الدكتور معتز طلبة عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الوحدات الخاصة بالنقابة بقرية ريماس في الساحل الشمالي، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة على المهندسين.

توفير الوحدات السكنية والمصيفية

وأشار ناصر في بيان، إلى أن نقابة المهندسين تسعى دوما، لتوفير الوحدات السكنية والمصيفية لأعضائها، لافتا إلى أن الوحدات الخاصة بنقابة المهندسين بريماس، جزء منها فيلات صف أول على البحر مباشرة، وفيلات أخرى صف ثاني، بخلاف ذلك يوجد عدد من الشاليهات والاستوديوهات.

ولفت إلى أن القرية ذات طبيعة خاصة، يوجد بها 11 حمام سباحة، ومجمع خدمي وأكوا بارك، ومسطحات خضراء.

65 وحدة سكنية

وأشار ناصر، إلى أن الوحدات المطروحة للبيع للمهندسين 65 وحده سكنية، عبارة عن فيلات وشاليهات واستوديوهات، لافتًا إلى أن المساحات نبدأ من 80 مترا إلى 400 متر، بخلاف الحدائق والروف، وجميعها تشطيب فاخر كامل للوجهات والمداخل والسلالم والأسوار الخارجية والوحدات من الداخل أرضيتها بورسلين.

وفي وقت سابق، وقع المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، ممثلا عن هيئة مكتب النقابة، برتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا لتقديم جميع الدورات التدريبية لطلبة الأكاديمية، من خلال المحاضرين المعتمدين لدى نقابة المهندسين.

تقديم الخدمات النقابية للمهندسين

كما افتتح أمين الصندوق، المهندس محمد ناصر بحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم، مقرًا لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين، داخل الأكاديمية، موضحا أن هذا المقر يعتبر نموذجا تجريبيا تمهيدا لتعميم ذلك على جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، للتيسير على المهندسين المتواجدين داخل هذه الجامعات والخريجين أيضا.