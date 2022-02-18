افتتاح تجريبي لنادي نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة «صور»

أعلن المهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة، اليوم، الافتتاح التجريبي لنادي القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أنه يجري الآن تطوير نادي المهندسين بأبو الفدا على مستوى يليق بالمهندسين وأسرهم، لافتا إلى أن هذا النادي لم يكن له تراخيص منذ عام 2009، وتم إنهاء التراخيص وجار التطوير حاليا.

نادي نقابة المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، أشار أبو سنة إلى افتتاح منطقة الملاعب بنادي المهندسين بالقاهرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من التطوير، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بواسطة الهيئة الهندسية.

وأشارت النقابة إلى أن تكلفة هذه المرحلة تصل إلى نحو 70 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة النادي 200 مليون جنيه بعد الفرش، كما أشار أبو سنة إلى أنه تم إنهاء التراخيص للنادي والتنسيق مع جهاز القاهرة الجديدة.

وأكد هشام أبو سنة، أن افتتاح النادي بالكامل يكون نهاية عام 2022، مضيفا أن الكافتيريا والملاهي تم الانتهاء منهما بالكامل، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير ويكلل جهد زملائه أعضاء مجلس النقابة لمساهمتهم في كل ما تم خلال الأربع سنوات الماضية.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة مقر أنشطة عماد الدين وتحويله إلى فصول لتدريب المهندسين، ويتم افتتاحه في إبريل المقبل، مضيفا أنه تم استعادة الأراضي التي تم سحبها بمناطق القاهرة الجديدة وغيرها، وتم توفيق الأوضاع مع وزارة الإسكان.

130 مليون جنيه فائضا في ميزانية نادي المهندسين بحلوان

وأضاف أن نادي المهندسين بحلوان، كان من المقرر بيعه، ولكن في الجمعية العمومية قررنا إعادة تطويره، وخلال أيام يتم افتتاحه، ويفتخر المهندس بدخوله، موضحا أن المجلس الحالي لنقابة القاهرة استلم النقابة في مايو 2018، وكان بها عجز في الميزانية 13 مليون جنيه، وتم تحويل العجز إلى فائض يصل إلى 130 مليون.