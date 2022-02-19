«mbc» تحجب أغنية وليد توفيق الجديدة «دكتور في الحب»

حجبت مجموعة قنوات mbc، أغنية الفنان وليد توفيق الجديدة «دكتور في الحب» من موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك بعد 12 ساعة من طرحها.

سبب حجب أغنية وليد توفيق

وحجبت المجموعة الأغنية بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وتضمنها لمواد ليست خاصة بصناع الأغنية.

«دكتور في الحب» من إخراج جاد شويري، وألحان نيقولاس شبلي، وهي من كلمات جاد شويري وهيثم شعبان.

وتقول كلمات الأغنية: «دللناه وحبيناه كبرناه على إيدينا ده الشوق اللي في عنينا ياما دوب حلوين بتعاند ليه في هواك ارجع ده الشوق وراك حتدوب سهر وترجع وعيونك مشتاقين».

الاستعانة بأغنية تيجي نقسم القمر

وليد توفيق استعان في الأغنية الجديدة بأغنية تيجي نقسم القمر، ووصف وليد تجربة الأغنية عبر حسابه على تويتر بـ«الرائعة»، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور العربي مؤكدًا أن أغنية تيجي نقسم القمر تعيش في وجدان الجميع.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبناني وليد توفيق أغنية «يا قلب حاج تعن»، التي طرحها في أكتوبر الماضي، وهي من كلمات الدكتورة نادين أسعد وألحان وليد توفيق وتوزيع موسيقي شيرو، والأغنية من اللون الطربي اللبناني، وتقول كلماتها:

شايفك العالم بحالو

شايفك الحلم وخيالو

شايفك الليل والسهر

شايفك قمر أحلى قمر

وأنا قلبي ليه في محبتك

وجهة نظر

الليل ساعاته قليلة

على أني أشوفك واسمعك

وتسمعيني أحلى كلام سمعو بشر

شايفك على بعد النظر

شايفك أحلى قدر

شايفك الليل والسهر

شايفك قمر أحلى قمر

وأنا قلبي ليه في محبتك

وجهة نظر