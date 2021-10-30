وليد توفيق يطعن على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات الأهلي

أقام وليد توفيق، عضو النادي الأهلي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار عدم قبول أوراق ترشحه لمنصف نائب رئيس النادي الأهلي.

وليد توفيق يترشح لانتخابات الأهلي

وقال «توفيق» في دعواه، إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي 25 و26 نوفمبر لعام 2021، وطبقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وبصفته عضو عامل بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية 20-19419-1988-216132، تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65 من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر.

الأهلي يرفض قبول أوراق وليد توفيق

وأضاف أنه فوجئ برفض استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي من جانب موظفي النادي، على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عاما وقت تقديم المستندات، ما يعني أنه غير مطلوب من الأساس، ما يظهر تعنت النادي وموظفيه، ما دفعه للطعن.