التضامن: إعفاء 50% من قرض المشروعات لكل سيدة تحصل على شهادة محو أمية

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنه جرى ربط برامج الدعم النقدي للمستحقين، بشروط متعلقة بقضايا قومية مهمة منذ عام 2015، مثل التسرب من التعليم والأمية والزواج المبكر للفتيات أو ضعف الرعاية الصحية المقدمة للطفلة أو الأم، مشيرا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» اهتم بتطبيق تلك المعايير في حالة طلب الدعم.

التضامن تتبنى مبادرة قومية لمحو أمية مليون مواطن

وأوضح «هاشم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن برامج الدعم المادي المقدمة من الوزارة تدعم القضايا القومية، ومنها تبني الوزارة لمبادرة قومية لمحو أمية مليون مواطن مصري.

وأشار «هاشم» إلى أنه جرى إعفاء طالب الجامعة الذي يسهم في محو أمية 4 أشخاص من أداء الخدمة العامة مع توفير حافز مادي له، وأن المرأة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة ولديها مشروع بقرض يصل إلى 10 آلاف جنيه سيجري إعفاؤها من 5 آلاف جنيه «نصف القرض» في حال حصولها على شهادة محو أمية.

التضامن: اعتماد الأسر على المشروعات بدلا من المعاش الشهري

وأضاف أن الوزارة تدعم المشروعات التي تتناسب مع ثقافة الإنتاج وفقا لطبيعة الأسرة ومحل إقامتها، الذي يتنوع بين تربية الأغنام أو الطيور أو المصنوعات والمشغولات اليدوية أو التجارة في الخضروات والمخبوازت، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف لاستمرارية المشروع، وتحول الأسرة للاعتماد على المشروع بدلًا من المعاش الشهري أو الدعم المادي من الدولة، خاصة أن المشروعات الصغيرة تغير وضع الأسرة الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، وهو ما تسعى إليه الوزارة.