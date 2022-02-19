التضامن توضح كيفية استخراج الشهادة الصحية للحصول على معاش تكافل وكرامة

الحصول على المساعدات النقدية التي يقدمها معاش تكافل وكرامة، يطمح له الكثير من الأسر التي يُشترط للحصول عليها توافر بعض المستندات، واستيفاء بيانات التقدم للبرنامج، ومنها ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن، وألا يكون حاصل على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي، وألا يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم، بقيمة 400 جنيه شهريا، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام، أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، فضلا عن تقديم شهادة طبية، تفيد بحالات العجز، وغيرها التي يشترط القيام بها، في أماكن محددة للاعتراف بها.

وتوجهت سائلة للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، تقول: «أنا قدمت على مساعدة كرامة، ومارضيوش يقبلوا الشهادة الطبية اللي جايباها من الوحده الصحية.. المفروض اطلع الشهادة الصحية منين؟».

كيفية الحصول على مساعدة تكافل وكرامة

ووفقا لوزارة التضامن الإجتماعي، فإن المواطن الراغب في للحصول على مساعدة تكافل وكرامة، يجري الاتصال بالخط الساخن 0222641700- أو الدخول على موقع المجلس الطبى المتخصص www.smceegy.com لإستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والحصول على ميعاد، ومكان الفحص الطبى المميكن.

أوضحت وزارة التضامن، أنه يجرِ التنبيه على العملاء بتجهيز الفحصوصات والأشعة الطبية الخاصة بحالات العجز، سواء السمعية أو الحركية أو البصرية، بالإضافة إلى الرقم القومي، مشيرة إلى أنه بعد الفحص، يحرِ الحصول على رقم كود، يتم تسليمه لوحدة الشئون الاجتماعية، لاستكمال باقى الاجراءات، واستيفاء البيانات على استمارة تكافل وكرامة، لتمريرها على معادلة الاستهداف.

شروط صحية تلتزم بها الأسرة للاحتفاط بتكافل وكرامة

- في حال كانت الأم حامل، يجب أن تتابع حملها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي، أو في مركز طبي.

- يجب أن يكون للأم الحامل، كارت المتابعة مسجل متابعة 3 مرات على الأقل في الشهر، وبعد وضع الأم طفلها عليها، أن تقوم بمتابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- بشأن الأطفال، أنه منذ السنة الأولى للميلاد، يجب أن يقوم الأبوين بعمل كارت متابعة للأطفال يثبت أنهم حصلوا على الخدمات الصحية كالتطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لأعمارهم، فضلا عن متابعة نمو الطفل كطوله ووزنه وصحته العامة.

- يجب إلزام الأم بحضور ندوات تثقيفية صحية عن صحتها هى وطلفلها وكيفية التتغذية السليمة.