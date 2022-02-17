شروط صحية تلتزم بها الأسرة للاحتفاط بمعاش تكافل وكرامة.. اعرفها

ما زال يتلقى مستفيدو دعم «تكافل وكرامة»، المساعدات النقدية لشهر فبراير، التي بدأ تحصيلها الثلاثاء الماضي، لأكثر من 3.8 مليون منهم 2 مليون و107 آلاف و440 مستفيدا، من الدعم النقدي «تكافل»، إلى جانب مليون و328 و389 مستفيدا من «كرامة»، و365 ألف و585 مستفيدا من الضمان، بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريا، وعليه قد يتساءل البعض، عن وجود شروط صحية تلتزم بها الأسرة للاحتفاط بالمعاش؟

الشروط الصحية للاحتفاط بمعاش تكافل وكرامة

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، فإن الشروط الصحية التي يجب أن تلتزم بها الأسرة، حتى لا يتوقف معاش تكافل وكرامة، ومنه أنه في حال كانت الأم حامل، يجب أن تتابع حملها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي، أو في مركز طبي.

وأوضحت التضامن، أنه يجب أن يكون للأم الحامل، كارت المتابعة مسجل متابعة 3 مرات على الأقل في الشهر، مؤكدة الوزارة أنه بعد وضع الأم طفلها عليها، أن تقوم بمتابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بشأن الأطفال أنه منذ السنة الأولى للميلاد يجب أن يقوم الأبوين بعمل كارت متابعة للأطفال يثبت أنهم حصلوا على الخدمات الصحية كالتطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لأعمارهم، فضلا عن متابعة نمو الطفل كطوله ووزنه وصحته العامة.

واختتمت التضامن شروطها الصحية للاحتفاظ بمعش تكافل وكرامة، إلزام الأم بحضور ندوات تثقيفية صحية عن صحتها هى وطلفلها وكيفية التتغذية السليمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، كانت قد كشفت في وقت سابق وزارة التضامن الأوراق والمستندات المطلوبة، للحصول على تكافل وكرامة، على ضرورة توجه الشخص الراغب في الحصول على المساعدة النقدية، بالتوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، تتبع محل سكنه، فضلا عن إحضار عدد من الأوراق وهي:

- يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

- يجب يقدم صور شهادة الميلاد لكل أفراد الأسرة.

- يجب تقديم تقرير كشف الإعاقة في حالة الإعاقة لذوي الهمم أو الأمراض المزمنة.

- يجب تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي وبها عنوان السكن للشخص المتقدم للحصول على الدعم.

- يجب يقدم قيد مدرسي لأبنائه الملتحقين بالمدرسة من 6 إلى 18 سنة، وكذلك قيد طالب للمقيدين بالجامعة.