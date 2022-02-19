أكثر من 500 ألف جنيه أرباحا سنوية لـ مشروع إنتاج «مربى الفواكه»

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ أرباح مشروع تصنيع مربات الفاكهة تصل إلى حوالي 502,3 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للنشاط، مقارنة بـ 303,5 ألف جنيه بنهاية العام الأول، ما يؤكد ربحية المشروع التي تضاعفت خلال سنوات قليلة.

الإيرادات تغطي تكاليف مشروع تصنيع المربي خلال عامين

وأضافت دراسة الجدوى، أنَّ فترة استرداد التكاليف والنفقات الرأسمالية لمشروع تصنيع المربى من الفواكة، لا تتعدى عامين، حيث تغطي إيرادات النشاط استثماراته الكلية التي تصل إلى 596,3 ألف جنيه، في فترة قصيرة، نظراً لعدة عوامل قصر مدة دورة الإنتاج والتي لا تتجاوز شهر، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات والطلب المرتفع على المنتج.

تشغيل 8 أفراد في مشروع تصنيع مربى الفواكه

كما أوضح الجهاز في دراسته، أنَّ مشروع تصنيع مربى الفواكه لا يحتاج سوى لـ 8 أفراد كعماله منتظمة لتشغيله، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إمكانية حصول صاحب النشاط على قرض تصل قيمته إلى 592,5 ألف جنيه بضمان المشروع، وهو مبلغ ضخم للتمويل والتسهيلات الائتمانية قياساً بحجم النشاط ما يدل على ثقة الممولين في المردود الاقتصادي للمنتج والنشاط ككل.

مليون و800 ألف جنيه إيرادات العام الخامس للمشروع

فيما أكدت الدراسة الاسترشادية، أنَّ حجم مبيعات المشروع بنهاية العام الأول تصل إلى مليون و260 ألف جنيه، مقارنة بـ مليون و800 ألف جنيه بنهاية العام الخامس، وذلك لاحتياج السوق المحلية وتعطشه لـ المنتجات الغذائية بشكل دائم، حيث لا تتوفر العديد من المشروعات المحلية لتصنيع المربات، بجانب الأسعار التنافسية والجودة لمنتج محلي الصنع بالكامل.

حوض غسيل وسير فرز وماكينة سحب وتفريغ.. لمصنع إنتاج المربى

كما بينت بساطة الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، حيث لا يحتاج صاحب النشاط سوى للأجهزة التالية، «المكثف وكرمبتين للسحب والتفريغ، وسير فرز، وحوض غسيل استانلس بسير رفع مزود بموتور، ووصلات استنلس للربط بين المعدات وبعضها، وفلتر تعبئة مربى نصف أوتوماتيك، وميزان طبلية، ومناضد تغليف نهائي».

تابعت الدراسة، أنَّ مدخلات الإنتاج والمكونات من مختلف أنواع الفاكهة الطازجة متوافرة بالسوق المحلي والمزارع، حيث يعتمد مشروع صناعة المربى على الفواكه الطبيعية مما يفيد في استخدام الإنتاج الزراعي المحلي ويقلل الفاقد أو التالف نتيجة العطب الذي يصيب المحاصيل عند تخزينها لفترة طويلة.

اختتم جهاز تنمية المشروعات دراسته، بأنَّ مشروع تصنيع المربى يساهم في النهوض بالصناعة المحلية وتقليل نفقات الاستيراد لمنتجات من السهل تصنيعها محلياً لبساطة خاماتها، بجانب المساهمة في توفير فرص العمل.