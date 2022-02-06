اكسب 442 ألف جنيه خلال 5 سنوات من مشروع إنتاج «علف حيواني»

كشفت دراسة أعدها جهاز تنمية المشروعات، عن وصول صافي أرباح مشروع إنتاج العلف الحيواني 297 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما تصل الأرباح إلى أكثر من 442 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

باستثمارات 433 ألف جنيه.. 66% منها قرض لبدء مشروع «الأعلاف»

أضافت دراسة الجدوى المعدة لتنفيذ أحد أكثر المشروعات الصغيرة ربحية، صناعة الأعلاف والتوسع في إنتاجها من مخلفات غير تقليدية، أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع لا تتجاوز 433 ألف جنيه، حوالي 34% منها فقط تمويل ذاتي، أي 184,4 ألف، والباقي عبر الحصول على قرض تصل قيمته إلى 284 ألف جنيه بضمان المشروع.

2.4 مليون جنيه حجم المبيعات بنهاية العام الخامس للمشروع

وفقا للدراسة، يمكن تحقيق إيردات بقيمة 1.68 مليون جنيه من مبيعات العام الأول للمشروع، فيما يتضاعف هذا الرقم بنهاية العام الخامس ليصل إلى 2.4 مليون جنيه، وذلك عبر استخدام منتجات متوافرة محلياً، دون الحاجه إلى استيراد مكونات القمح والذرة، حيث أنَّ 70% من مكونات العلف الحيواني مصدرها نخالة القمح.

الخامات من نفايات مصانع التعليب وإعادة تدوير البذور

توضح دراسة الجدوى، أنَّ إيجاد البديل للقمح والذرة لتسمين وتربية الثروة الحيوانية، من خامات متوافرة في السوق المحلي، مثل نفايات مصانع تعليب وحفظ الفاكهة والخضروات، وإعادة تدوير نوى البلح والمانجو والخوخ والبرقوق ومخلفات قشر الطماطم وبذورها ومصاطة القصب وحطب الذرة والقطن ومعالجته كيميائياً، بدلاً من حرقها وتلويث البيئة.

7 أفراد.. حجم العمالة المطلوبة خلال الـ5 سنوات الأولى للمشروع

وبجانب الناحية البيئية للمشروع، تؤكد دراسة الجدوى على توافر الأيدي العاملة اللازمة لبدء الإنتاج، والتي لا تتجاوز 7 عمال، بجانب بساطة التكنولوجيا الداخلة في عملية التصنيع والتجهيز، حيث لا يحتاج إلى آلات ومعدات سوى مفرمة وخلاط ميكانيكي بسعة 1 طن/ ساعة، وصهريج صاج بسعة 20 طن، وميزان طبلية.

اختتمت الدراسة ببعض التوصيات، للمنتجين من ضرورة التعبئة الجيدة للمنتج والاهتمام بمرحلة التغليف، بجانب جودة المنتج النهائي ورخص أسعار الأعلاف بالنسبة إلى المنتجات الأخرى المنافسة في السوق.

توقعت دراسة جدوى مشروع إنتاج العلف الحيواني، من جهاز تنمية المشروعات أن يلقى المشروع رواجاً كبيراً، خاصةً في ظل تصريحات أغلب شركات الدواجن العاملة في السوق المحلي والتي تعتمد على الأعلفة المستوردة في استهلاكها بنسبة تصل لـ90%.