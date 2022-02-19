قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالصومال

ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه ظهر اليوم، في منطقة بإقليم هيران الواقع وسط البلاد داخل مطعم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ويعاني الصومال من وقت لآخر من الهجمات التي ينفذها إرهابيون، خصوصا الهجمات الانتحارية، وعادة ما يتم استهداف مناطق حيوية وبها سكان، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

10 قتلى على الأقل بتفجير الصومال الانتحاري

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الصومالية، إن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينما قالت وسائل إعلام إن عدد القتلى 15.

وأوضحت الوكالة أن الانتحاري فجر نفسه داخل مطعم في مدينة بلدوين، وتم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات الواقعة في المدينة.

ويشن عناصر من تنظيم الشباب الإرهابي هجمات إرهابية باستمرار، في وقت تحاول فيه الدولة الصومالية التصدي للإرهاب، إلا أن الانقسامات الأهلية وعدم قدرة الدولة على بسط سلطانها على مختلف أقاليم البلاد يحول دون ذلك.

ويعاني الصومال منذ أكثر من 3 عقود من أزمة لها أبعاد سياسية وأمنية، ولا تزال عصية على الحل السياسي.

الجيش الصومالي يقتل 4 إرهابيين من تنظيم الشباب

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة الوطنية والقوات المحلية لولاية جوبالاند الإقليمية، تمكنت من تصفية 4 إرهابيين من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية طالت بعض القرى الواقعة هناك.

ونقلت الوكالة عن مصدر في القوات الخاصة قوله إن 6 من العناصر الإرهابية تعرضت لإصابات متفاوتة خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي.

وذكر ضابط القوات الخاصة أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش أتت استجابة لطلبات الرعاة المتواجدين في المناطق الريفية من البلاد، الذين عانوا من تكرار الهجمات الإرهابية ضدهم.