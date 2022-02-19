وفاة والدة المخرج حاتم علي بعد عام من رحيله

أعلن المنتج السوري زياد علي، شقيق المخرج الراحل حاتم علي، وفاة والدتهما غزيل حريري، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى لكم جميعاً وفاة الوالدة الحاجة غزيل حريري أم حاتم، الفاتحة إلى روحها الطاهرة».

تشييع جثمان الراحلة من منزلها في «أشرفية صحنايا»

وانتقلت الراحلة، صباح اليوم السبت 19 فبراير، وشيع جثمانها من دار الفقيدة الكائنة في «أشرفية صحنايا» مدخل مدرسة القرية الصغيرة، وذلك من جامع سعيد عامر الجمحي بسوريا، واستقبلت الأسرة العزاء من مقبرة الغزلانية.

العزاء يومي الأحد والاثنين

وتستقبل الأسرة العزاء على يومين، غدا الأحد وبعد الغد الاثنين من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة والربع بتوقيت سوريا.

يذكر أن رحيل الفقيدة يأتي بعد أكثر من عام من رحيل ابنها حاتم علي، والذي وافته المنية في 29 ديسمبر 2020.