جومانا مراد وفراس سعيد أول الحاضرين لإطلاق آخر أفلام المخرج حاتم علي

حرصت الفنانة السورية جومانا مراد على أن تكون أول الحاضرين للعرض الخاص بإطلاق آخر أعمال المخرج السوري الراحل حاتم علي، المقام حاليا على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بقاعة إيرث بالجامعة الامريكية.

حفل تأبين حاتم علي

ويحمل اسم فيلم حاتم علي الأخير عنوان «بيس اوف شوكلات»، كما حرص على الحضور عدد من ضيوف المهرجان الأجانب، بالإضافة للفنان طارق الإبياري، ورامي وحيد، وأحمد التهامي، والفنان السوري فراس سعيد، والفنان إدوارد.

تكريم نيللي وكريم عبدالعزيز

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلق الجمعة الماضية فى دورته الـ43، التي حضر فيها عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز الذي جرى تكريمه خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة نيللي، التى جرى تكريمها ومنحها الهرم الذهبي.

كما حضر منى زكى ونيللي كريم وشريف منير وظافر العابدين ومصطفي فهمى وحسين فهمى وكريم فهمى وأحمد رزق وأحمد الفيشاوى وريهام عبد الغفور ودينا فؤاد ونرمين الفقي ولقاء الخميسي وتارا عماد ورنا رئيس ومادلين مطر وعدد أخر من الفنانين.

ويشهد المهرجان هذا العام عددا كبيرا من الأفلام المهمة ومنها الفيلم المصرى أبوصدام والفيلم الاردنى بنات عبد الرحمن والفيلم السعودى بلوغ.

وكانت أقيمت اليوم، ندوة خاصة بالفنان كريم عبد العزيز، للحديث عن مشواره الفني الطويل، حيث تحدث عن مشاركته الأخيرة فى مسلسل الاختيار، والنجاح الذي حققه، وتعاونه مع أحمد مكي وكذلك تحدث عن السينما والنجاحات التي حققها مؤخرا، من خلال الفيل الأزرق والأعمال الكوميدية.