في الذكرى الأول لوفاة حاتم علي.. محطات فنية أثرت في حياته

يحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة المخرج حاتم علي، الذي قدم خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية على مدار سنوات طويلة، وكان خبر رحيله بالغ الأثر على محبيه بالوسط الفني، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز محطات في حياته الفنية.

- مخرج سوري، درس الفلسفة ثم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج فيه عام 1986.

-عمل ممثلاً في العديد من المسلسلات ثم اتجه للإخراج في منتصف تسعينيات القرن العشرين.

- كان قبلها قد كتب سيناريو فيلم «آخر الليل» ثم قام بإخراجه.

- حصل الفيلم على ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

بداية مشوار حاتم علي

- بدأ حاتم علي مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل «دائرة النار» عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

أهم أعمال حاتم علي

- قدم العديد من المسلسلات كمخرج منها «فارس في المدينة، مرايا 98، مرايا 99، الفصول الأربعة، الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية»،.

- قدم للسينما ثلاثة أفلام هي «العشاق، سيلينا، الليل الطويل».

- أسس شركة إنتاج فني حملت اسم «صورة» قدم من خلالها عددا من الأعمال التليفزيونية.

- هو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.

- أشرف على إنتاج مسلسلات للتلفزيون عبر تأسيسه شركة صورة للإنتاج الفني ومنها «مطلوب رجال» 2010، و«المنتقم» 2012.

الحياة الشخصية لـ حاتم علي

- كان متزوجا من الكاتبة دلع الرحبي ولديهم ولدان «عمرو وغزل»

- توفي حاتم علي العام الماضي، عن عمر ناهز الـ58 عاماً على إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال وجوده بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل في مصر.