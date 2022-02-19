الموسيقيين تكشف عقوبة عمر كمال بعد إهانته لـ هاني شاكر: «مش هنعرف نشطبه»

لا تزال أزمة الفنان الشعبي عمر كمال، من أكثر الملفات إزعاجا لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد ظهوره في فيديو يتحدث خلاله بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

إنذار عمر كمال في حفل خاص

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال عن الغناء كأمر إداري حتى يتم التحقيق معه حين يعود للقاهرة قادما من الولايات المتحدة التي يحيى حفلات بها خلال الفترة الحالية، في مارس المقبل.

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، أن عقوبة عمر كمال هذه المرة لن تكون الإنذار كما حدث في المرة السابقة عندما تم إيقافه واتهم وقتها بالإساءة لمصر حين قال إن السعودية أرض طيبة ولا يتم الغناء فيها بكلمات خمور وحشيش.

إيقاف عمر كمال أكثر من مرة

وأوضح المصدر، أن تم إنذار عمر كمال من قبل مرتين؛ الأولى وقتما تلفظ بألفاظ خادشة فى حفل خاص، وانتشرت له فيديوهات، وحينها تم التحقيق معه وأوضح أن الفيديوهات قديمة، وأن البعض يحاربه بعد نجاحه، والمرة الثانية كانت بعد أزمة حفل السعودية.

وأشار المصدر إلى أن العقوبة هذه المرة لن تكون الإنذار كما حدث من قبل؛ فقانون النقابة يوجه اللوم في البداية ثم الإنذار ثم الإيقاف إلى أن يصل إلى آخر مرحلة، وهي الشطب.

وأكد المصدر إلى أن الشطب لن يكون عقوبة كمال لأنه ليس عضوا عاملا في نقابة المهن الموسيقية، وأن فئة كمال وشاكوش يتم سحب التصريح منهم فقط وليس الشطب.