عمر كمال يحيي حفلا غنائيا مع شاكوش في أمريكا.. الليلة

يستعد الفنان عمر كمال لاحياء حفل غنائي كبير اليوم السبت، بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وكان الفنان عمر كمال، أعلن عن الحفل الغنائي الذي سيحييه مع حسن شاكوش، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، مؤكدا أنها ستنطلق فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

عمر كمال وحسن شاكوش في حفل واحد بأمريكا

وليست هذه الحفلة الأولى لـ عمر كمال فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قدم أكثر من حفلة خلال الأسبوعين الماضيين، وبعدها استقبل حسن شاكوش هناك ليستكملا سلسلة حفلاتهما سويا.

ومؤخرا صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية بوقف عمر كمال عن الغناء، وتحويله للتحقيق، بعد أن ظهر فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وتحدث بشكل غير لائق عن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ومن المفترض أن يجرى التحقيق معه فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية.

آخر أعمال عمر كمال وحسن شاكوش

وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية «البنات» التي شاركه فيها البلوجر التركي كوكسال بابا، وهي من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال وتوزيع أبو عبير، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، إذ اقتربت من مليوني مشاهدة.

أما مطرب المهرجانات حسن شاكوش فظهر مؤخرا فى حلقة تليفزيونية هو وحمو بيكا، وتحدثا خلال الحلقة عن تفاصيل كثيرة خاصة بأزمتهما مع نقابة المهن الموسيقية ووقفهما عن الغناء، كاشفا أن والدته تعرضت لوعكة صحية بسبب هذا الوقف.