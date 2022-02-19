«حياة كريمة» تحقق آمال مواطنين بالدقهلية.. ورشة لميكانيكي وأغنام لمطلقة

استعرض برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي يُعرض على قناة «CBC» بعض الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري في محافظة الدقهلية، إذ تم العمل على تطوير وإنشاء عدد كبير من المشروعات وبنائها وتجديدها، بالإضافة للصرف الصحي ورصف الطرق وتطوير المدارس وشبكات الإنترنت ودخول الغاز الطبيعي للمنازل.

شخص يعمل ميكانيكي مستفيد من «حياة كريمة»

وقال طه بلال، ميكانيكي بمحافظة الدقهلية، وأحد المستفيدين من مبادرة «حياة كريمة»، إنه مسؤول عن أسرته بالكامل، وبدأ عمله من الصفر، وطلب من بعض معارفه معرفة كيفية الانضمام لـ «حياة كريمة» والاستفادة منها، وتم تلبية طلبه خلال شهر، وهذا ساعده ووفر عليه الكثير، إذ تمت معاينة الورشة والتي لم يكن فيها أي شيء على الأطلاق.

وتمت متابعته من المسؤولين عن المبادرة، وأخد جميع بياناته ورفعها للمؤسسة، إذ ذكر مسؤول بالمبادرة: «سمعنا بحالة طه وجينا شفناها وفعلا مكانش فيها حاجة خالص وتبعناه وأخدنا كل بياناته ورفعناها لمؤسسة حياة كريمة»، واستجابت مبادرة حياة كريمة بالفعل لطلبة وتم احضار جميع الأجهزة لمساعدته في عمله ورفع دخله ويعيل أسرته المكونة من عدد كبير.

مُطلقة مستفيدة من حياة كريمة

بينما قالت نورا عبد العزيز محمد، التي تبلغ من العمر 36 سنة مطلقة منذ فترة ولديها 4 أطفال، إنها منذ 7 سنين حتى الآن تعول أولادها بدون مساعده أحد لها، حيث من خلال مبادرة حياة كريمة تم تلبية طلبها وعملت مشروع خاص بها، وهو 11 من الأغنام لتعول أولادها من خلالها.