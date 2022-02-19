وليد توفيق: حجب كلام في الحب خطأ غير مقصود.. و«mbc» أعادت بثها

قال الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق، إن حجب مجموعة قنوات mbc لأغنيته الجديدة دكتور في الحب، كان عن طريق الخطأ غير المقصود.

وليد توفيق: حبيت أعيد ذكريات تيجي نقسم القمر

وأوضح توفيق، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الأغنية عادت للبث عبر موقع يوتيوب من جديد بعد أن تم تدارك الخطأ من mbc، والتشاور معهم على سبب الحجب.

وأعرب توفيق عن سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية خلال الساعات الماضية، التي تعد أول عمل فني يجمعه بالفنان اللبناني جاد شويري.

وأشار إلى أن أحب أن يبدأ أغنيته الجديدة باستعادته لذكرياته أغنيته القديمة تيجي نقسم القمر لكونها أحدثت ضجة كبرى من النجاح وقت طرحها مع مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وليد توفيق: أستعد لطرح أغنيات سنجل الفترة المقبلة

وأعلن توفيق عن طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل خلال الفترة المقبلة حتى لا يبتعد كثيرا عن جمهوره المصري والعربي؛ ومن بينها أغنيات مصرية.

أغنية دكتور في الحب من كلمات جاد شويري وهيثم شعبان، وألحان نيكولاس شبلي، وتوزيع سليمان دميان.

كلمات أغنية دكتور في الحب

وجاءت كلمات أغنية دكتور في الحب كالتالي:

دللنا وحبيناه

كبرناه على ايدينا

ده الشوق اللي فعنينا ياما دوب حلوين

بتعاند ليه فهواك ارجع ده الشوق وراك

حتدوب سهر و ترجع وعيونك مشتاقين

يا قمر ده انت بتقسى على مين

على راحتو سيبو يكبرلو يومين

ده قبلك علم كل العاشقين

دكتور في الحب بقالي سنين

وأنت كده عاجبني طب راحتك عذبني

أخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين

تيجي نقسم القمر أنا نص وانت نص

تيجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس

اسمعني بقلك ايه يا جميل

يإما تبعد ياما تميل

حتتعب قلبي وراك والشوق

حخليك فيا تقول مواويل

يا قمر ده انت بتقسى على مين

على راحتو سيبو يكبرلو يومين

ده قبلك علم كل العاشقين

دكتور في الحب بقالي سنين

وأنت كده عاجبني طب راحتك عذبني

أخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين