الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية غدا بالمحافظات.. وتساقط أمطار على سيناء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بدأت من محافظة مطروح والمنطقة الغربية مرورا بالقاهرة الكبرى ووصولا لمحافظات شمال الصعيد، وظهرت بوضوح اليوم في القاهرة والجيزة وسيناء.

وأوضح «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وصلت إلى حد السيول في عدة محافظات، مع انخفاض درجات الحرارة وشدة الرياح.

برودة وتساقط حبات الثلج

وأشار «شاهين» إلى أن الأجواء لا تزال باردة وسط تساقط حبات الثلج، مطمئنا المواطنين بأن الأحوال الجوية تستقر بشكل كامل على مستوى المحافظات، وتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق سيناء، مطالبا المواطنين باتخاذ الحذر من الخروج على الطرق السريعة في الساعات الأولى من الصباح الباكر لمراعاة الشبورة المائية التي تتكون من الصباح وحتى العاشرة صباحا.

استقرار الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة

وأضاف «شاهين»، أنه لم يلاحظ العواصف الترابية بشكل كبير بسبب تساقط الأمطار، مؤكدا استقرار الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة وسط شبورة مائية خفيفة على الطرق السريعة، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمدن شمال وجنوب سيناء فقط، لافتا إلى أن الهيئة تواصلت مع غرف الأزمات بالمحافظات على مدار اليوم لمتابعة الأحوال الجوية، مؤكدا عدم وجود ما يؤثر على العملية الدراسية غدا.