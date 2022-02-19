«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة بداية من الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إنّ ذروة الشتاء في مصر تكون خلال شهري يناير وفبراير، مشيرًا إلى أن الشتاء ينتهي في 20 مارس.

بدء التقلبات الجوية أمس

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، أن التقلبات الجوية بدأت مساء الجمعة، وبلغت ذروتها اليوم مثلما ذكرت الهيئة في بيانها.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية بداية من الغد وزيادة سطوع أشعة الشمس: «نستمتع بـ72 ساعة مستقرة تماما وخالية من الأمطار وعودة للشبورة المائية صباحا وفي الساعات المتأخرة من الليل، وينصح بالقيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة».

العظمى 20 درجة غدا

وأردف محمود شاهين: «جو الغد يكون ممتعا وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 20 درجة خلال فترات النهار، ولن تعاني أي محافظة من الطقس السيئ الذي يجعلها تؤجل الدراسة».

وبدورها علقت الإعلامية شيرين عفت على حالة الطقس في البلاد خلال الفترة الحالية، قائلة: «من يعلق على حالة الطقس يمكنه متابعة ما يحدث في أوروبا، نحمد الله على أن الطرق آمنة، لكن يجب أن نقود السيارات بهدوء لأن الطرق زلقة، ورغم كل البرد الذي عاشته البلاد اليوم إلا أنها شهدت سطوع أشعة الشمس، وإحنا في نعمة ويبقى جو مصر رغم التغيرات المناخية أحسن من غيره».