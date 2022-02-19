الأرصاد الجوية: الأمطار تتوقف غدا.. والشبورة مستمرة حتى الثلاثاء  

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر فبراير يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة بين حالة الاستقرار وعدمه، من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، موضحةً أن فبراير هو فترة الانتقال بين الربيع والشتاء.

مناطق تساقط الأمطار خلال الساعات القادمة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار قناة «إكسترا نيوز» أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ 72 من سوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها المتوقع، وبدأت بتساقط الأمطار الشديدة على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووصلت إلى الأمطار الرعدية، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة في مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر مع استمرار تساقطها على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

موجة من الرياح المثيرة للأتربة على معظم المدن الجديدة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود موجة من الرياح المثيرة للأتربة والرمال على معظم المدن الجديدة والأماكن المكشوفة مع انخفاض درجات الحرارة، موضحة أنه بدءً من الغد ستستقر الأحوال الجوية وتعود لمعدلاتها الطبيعية مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت في بيان سابق لها، تعرض البلاد لمنخفض الأخدود العلوي وهو امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كليو مترات عن سطح الأرض، موضحة أن تأثير المنخفض سيكون قويًا وتصاحبه أمطار على عدة مناطق.

وأكد البيان أن المحافظات تأثرت بمنخفض الأخدود العلوي، بتساقط أمطار متوسطة ورعدية على صحراء مطروح، بالإضافة للواحات البحرية والداخلة والخارجة والفرافرة، وأن محافظات شمال الصعيد بداية من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط ستتعرض لأمطار متوسطة الشدة خلال الساعات المقبلة.