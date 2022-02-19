عميد تجارة الإسكندرية:صححنا 250 ألف كراسة إجابة إلكترونيا بمنتهى الدقة

أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أنه قد تم تصحيح جميع المواد وإعلان النتيجة لعدد 248 مادة لعدد 42 ألف طالب في لوائح مختلفة لعدد 250 ألف كراسة إجابة بمنتهى الدقة.

ولفت إلى أن الامتحانات قد أقيمت في موعدها خلال الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بكل ما تم من رجال الكنترولات الذين راقبوا يوميا 22 ألف طالب، بالإضافة إلى مركز القياس والتقويم الذي قام بالتصحيح الإلكتروني وعمل إحصائيات وتحديد الأسئلة الأكثر صعوبة.

وأضاف عميد تجارة جامعة الإسكندرية، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على هامش انطلاق الفصل الدراسي الثاني، أن لجنة ممتحنين في انعقاد دائم لإقرار النتائج، بالإضافة إلى مجلس الكلية، لافتاً إلى أن عضو هيئة التدريس يقدم الامتحان ومعه نموذج الإجابة ويتابع التصحيح الإلكتروني.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني

وأوضح أن الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق اليوم، ينتهي 2 يوليو المقبل ليتم تصحيح النتيجة لتبدأ دراسة الترم الصيفي 16 يوليو وتنتهي 15 سبتمبر ويبدأ العام الدراسي الجديد في 17 سبتمبر، مؤكداً أن جميع الأساتذة والعاملين في الكلية يعملون بشكل مستمر دون راحة من أجل الطلاب.