بدء الترم الثاني بجامعة الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه نواب رئيس الجامعة، اليوم السبت، مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، وكلية الهندسة، في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة عملية تنظيم دخول الطلاب، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

رئيس جامعة الإسكندرية لطلاب العسكرية: سجل مشرف

وخلال الجولة التقي رئيس جامعة الإسكندرية بطلاب التربية العسكرية، مؤكداً أن العسكرية المصرية لها سجل مشرف يفخر به كل مصري عبر العصور، ولفت أن تلك المحاضرات من شأنها غرس قيم الإنضباط والولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتوعيتهم بمعاني وقيم الانضباط والالتزام في حياتهم، وتعريفهم بالدور الوطني لقواتنا المسلحة، في سبيل حفظ سلامة وأمن الوطن.

الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني

ووجه رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثانى، والإطمئنان على تطبيق خطة الصيانة الشاملة لكافة المبان والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بالكليات والمعاهد، ورش وتعقيم القاعات، واستخدام المعقمات وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لدخول الكليات وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى علي البوابات والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة كما كان متبعا لضمان سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية من أعضاء هيئة التدريس الطلاب والموظفين.

جدير بالذكر أن اليوم السبت شهد عودة طلاب المدارس والكليات لاستئناف الفصل الدراسي الثاني، وسط استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا.