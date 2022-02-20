حمادة هلال عن حفل بورتو سعيد: العدد كان كبير جدا

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته بحفله الغنائي الذي أقيم في بورتوسعيد.

هلال: بشكر الجمهور.. وأوعدكم بحفلة قريبا

ونشر حمادة عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من الحفل وعلق قائلا «حفل بورتوسعيد الحمد لله على نجاح الحفلة بشكر الجمهور الكبير اللى كان موجود والناس الجميلة اللى كانت بره الحفلة، وكان صعب الدخول عشان ما شاء الله العدد كان كبير جدا، بإذن الله أوعدكم يكون فيه حفلة قريبا».

واختتم حمادة «بشكر عامر جروب على المكان الجميل وبشكر المنتج وليد منصور على التنظيم الرائع».

وشهد الحفل احتفال الفنان حمادة هلال، بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، حيث طلب منهما الصعود على المسرح خلال الحفل والاحتفال مع الجمهور بهذه المناسبة السعيدة، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من قبل جمهور الحفل، وذلك على أنغام أغنيته الشهيرة «لما بتلمسني».

مسلسل «المداح 2»

ويواصل الفنان حمادة هلال تصوير الموسم الثاني من مسلسل «المداح»، والمقرر المنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل 2022، بعد نجاح الجزء الأول من العمل الذي عرض رمضان الماضي 2021.

مسلسل «المداح 2» بطولة حمادة هلال وكل من هبة مجدى، كمال أبو رية، ولاء الشريف، محمد عز، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال يحصل على الإقامة الذهبية

وحصل حمادة هلال مؤخرا على الإقامة الذهبية من دولة الامارات، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلا: «الحمد والشكر لله، شكر وتقدير لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، على منحي الإقامة الذهبية، وبشكر هيئة الثقافة والفنون على مجهوداتهم وحسن الاستقبال، تحية إلى دولة الإمارات الشقيقة على الدعم الدائم للفنانين والمبدعين، وإن شاء الله دائما في تقدم وازدهار».