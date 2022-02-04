وصول حمادة هلال ومصطفى بسيط ونيفان صابر إلى عزاء والدة محمد جمعة

وصل منذ قليل، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، لحضور عزاء والدة الفنان محمد جمعة، كل من: حمادة هلال، نيفان صابر، محمد ابو داوود، أحمد صقر، علاء الشربيني، منة جلال، ومصطفى بسيط، وكذلك عدد من أقارب الأسرة.

أبرز حضور عزاء والدة الفنان محمد جمعة

وشهد عزاء والدة محمد جمعة حضور العديد من نجوم الفن، منهم الفنان أشرف زكي، هاني رمزي، شريف باهر، أحمد زاهر، وابنته ليلى، وليد يوسف، مصطفى خاطر، محمد حسني، تامر كرم، إبراهيم فخر، عمرو سمير عاطف، أحمد الشامي، تامر فرج، ومحمد سيد بشير.

أحمد عز يشارك في عزاء والدة محمد جمعة

وكذلك حضور النجوم أحمد عز، طارق لطفي، محمد لطفي، أحمد فتحي، طارق لطفي، عمرو القاضي، أحمد صيام، أحمد الدمرداش هشام عبدالخالق، معتز ولي الدين، لقاء سويدان، صبري فواز، ودنيا عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين.

محمد جمعة يشارك في فيلم «تماسيح النيل»

يذكر أن محمد جمعة، شارك مؤخرًا في فيلم «تماسيح النيل» الذي عرض منذ أيام في دور العرض السينمائية، بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، ويزو، كريم عفيفي، هنادى مهني، بيومي فواد، سليمان عيد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامية الطرابيلسي، بدرية طلبة، ولما كتكت، وغيرهم من الفنانين، من إخراج سامح عبدالعزيز.

محمد جمعة يشارك في «القاتل الذي أحبني»

كما يشارك أيضا برفقة الفنان هاني رمزي، والفنانة سهير رمزي، في المسلسل الكوميدي «القاتل الذي أحبني»، الذي يشارك في بطولته أيضا كل من: أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، رانيا منصور، وفاء سالم، دنيا ماهر، محسن منصور، ياسر فرج، عبير منير، وهبة الهواري، وغيرهم من النجوم.