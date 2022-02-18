حمادة هلال يحيي حفلا غنائيا في بورتو سعيد.. اليوم

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفل غنائي جديد مساء اليوم، في بورتو سعيد، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أغانيه المتنوعة التي يتفاعل معها الجمهور.

حمادة هلال يروج لحفله الغنائي

وقام الفنان حمادة هلال بالترويج لحفله الغنائي وتشويق جمهوره، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «في انتظاركم إن شاء الله، اليوم الجمعة 18/2/2022 ‏حفل بورتو سعيد».

حمادة هلال يشارك في رمضان المقبل بالمداح 2

يذكر أن الفنان حمادة هلال يواصل تصوير الموسم الثاني من مسلسل «المداح» الذي ينافس به في الموسم الرمضاني القادم 2022، بعد نجاح الجزء الأول من العمل الذي عرض رمضان الماضي 2021.

أبطال مسلسل المداح 2

ويشارك في بطولة مسلسل «المداح 2» بجوار حمادة هلال كل من: هبة مجدى، كمال أبو رية، ولاء الشريف، محمد عز، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، هايدي رفعت، بسمه ماهر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

نسرين طافش تعتذر عن المشاركة في المداح 2

وكانت الفنانة نسرين طافش أعلنت اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل بعد مشاركتها في بطولة الجزء الأول لانشغالها بمسلسلها السوري الجديد «جوقة عزيز» مع الفنان السوري سلوم حداد، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2022.

حمادة هلال يستعد لطرح أغنية «تكا تكا»

كما يستعد حمادة هلال خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان «تكا تكا» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب على طريقة الفيديو كليب، إذ انتهى من تصويرها خلال الفترة الماضية.