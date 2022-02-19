ربة منزل تتخلص من حياتها بـ«الحبة السامة».. والتحريات: تمر بأزمة نفسية

أنهت ربة منزل، بقرية القضابة، بمركز بسيون، في محافظة الغربية، حياتها، بتناولها حبة حفظ الغلال، وذلك لمرورها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطارا من مستشفى بسيون المركزي، بوصول ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، مقيمة قرية القضابة، التابعة لمركز بسيون، مصابة بحالة من الإعياء الشديد وقئ، وحالتها الصحية غير مستقرة، وتبين من الكشف الطبي أنها تناولت حبة حفظ الغلال، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى في محاولة لاسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

أزمة نفسية

كشفت التحريات والمعاينة الأولية، أن المتوفية في العقد الثالث من عمرها، وأنها قررت بالتخلص من حياتها باستخدام قرص حبه الغلة السامة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها بعد أن نقلتها أسرتها إلى إحدى المستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول قرص كيماوي «حبة الغلة» ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتبين من التحريات أنها كانت تعاني من أزمة نفسية، دفعتها إلى الانتحار والتخلص من حياتها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.