توفيق عكاشة: «النفقة وصلت 180 ألف.. وأمي باعت دهبها عشان نعرف نعيش»

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المنشور الذي كتبه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعرض فيه بيع طقم لتناول الطعام مكوّن من «معالق وشوك ألماني» كان بسبب الظروف المادية والخسائر التي تلاحقه بعد ابتعاده عن الشاشة منذ سنوات.

توفيق عكاشة يعرض طقم ملاعق وشوك وسكاكين للبيع

وعرض الإعلامي توفيق عكاشة، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، طقم ملاعق وشوك وسكاكين كامل ألباكا ألماني استانلس ستيل طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي للبيع، وذلك بسعر 20 ألف جنيه.

وقال عكاشة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن قيّمة الطقم تصل إلى 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ما العرضه «ليس هزارا»، وليس بسبب الحكم فى دعوى النفقة المتجمدة التي وصلت قيمتها إلى 180 ألف جنيه.

وأكد عكاشة، أن الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الأسرة مدينة نصر، هو حكم أول درجة، ولا تزال هناك درجات أخرى للتقاضي؛ ومنها الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.

وتابع عكاشة، أن أسرته تمتلك 85 فدانا، ومنذ سنتين تتكبد خسائر كبيرة بسبب أحوال الطقس والبرودة الشديدة التي أثرت على المحاصيل، متابعا: «كان عندنا مزارع مانجو وبرتقال وخوخ كلها خسرت بسبب التقلبات الجوية وكنت ببيع المحصول بأقل من سعره، وأصبح المزروع لا يغطي التكلفة، وهذه المزرعة تحتاج العناية، والوقت للمحافظة عليها لكن النتيجة تأتي عكس الاهتمام».

توفيق عكاشة: عرض ممتلكاتي للبيع ليس هزارا

وتابع: «كان عندي سيارة تويوتا برادو بعتها عشان أسدد قرض من بنك التنمية الزراعي، ولن يكفي ثمنها لسداده، ودلوقتي الديون زادت، وعرض الشوك والمعالق للبيع دون هزار، وفيه ناس كتير طلبته ولكن مش بالسعر اللي طلبته».

توفيق عكاشة: أنا قاعد في البيت من غير شغل

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة في رده على التعليقات: «الآن قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان حصان عربي للبيع والعملية نايمة خالص وبنصف سعرها.. وأزيدك من الشعر بيتا والدتي عارضة أرض مساحتها 5 أفدنة للبيع منذ 9 أشهر، ولم يأت مشتري، الناس تيجي تتفرج وتمشي، والسعر أقل من أي سعر في المنطقة، وكمان مزروعين مانجو، وأمي باعت دهبها عشان نعرف نعيش».