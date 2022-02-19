تعرف على أسعار ملاعق «الباكا» فى مصر.. عرضها توفيق عكاشة للبيع

تجار الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة، فجروا مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الملاعق التي عرضها الإعلامي توفيق عكاشة للبيع، إذ أنها ذات قيمة كبيرة وتعرف باسم «الباكا»، وتمثل ثروة لمن يقتنيها، وسعرها يتراوح بين 8 آلاف و60 ألف جنيه، وذلك لأنها من نوع غير متداول فى الأسواق بكثرة.

«هلال»: سعر القطعة أكثر من 2000 جنيه

وأعلن الإعلامي توفيق عكاشة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه يريد بيع طقم كامل لملعقة وشوكة وسكينة، من نوع «الباكا الألماني»، ومطلي بالفضة، قائلًا: «للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل، ألباكا ألماني، استانلس ستيل، طلاء فضة كلاسيك قديم، ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه، وقابل للتفاوض»، مؤكدًا أن سبب البيع مروره بضائقة مالية.

وقال أشرف، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، في حديثه لـ«الوطن»، إن طقم الملاعق الذي عرضه «عكاشة» للبيع، من نوع «باكا» وهي ألمانية الصنع، وتباع القطعة الواحدة بأكثر من 2000 جنيه، خاصة المصنوعة من الذهب والفضة، ويتم استيرادها من ألمانيا بالطلب.

وأكد رئيس الشعبة، أن المواطنين الذين يمتلكون هذه الملاعق لديهم ثروة كبيرة بالفعل، فهي تعد من المقتنيات النادرة والأثرية، بحسب قوله.

أسعار أطقم ملاعق وشوك وسكاكين الباكا

- يباع طقم «الباكا» رسمة مارلي ألمانى بسعر 8 آلاف جنيه.

- طقم ملاعق وشوك الباكا بـ6 آلاف و250 جنيهًا.

- 3 قطع ملعقة وسكينة تباع بسعر 7 آلاف جنيه.

- طقم «الباكا» مكون من 4 قطع سعره 15 ألف جنيه.

-طقم «الباكا» الإسباني 4 قطع يبلغ سعره 16 ألف جنيه.

أسعار شنط المعالق فى السوق المحلية

- شنطة ملاعق مصنوعة من الاستانلس الخالص، 86 قطعة، بأحرف مطلية من ماء الذهب الناصع، سعرها 2000 جنيه.

- شنطة ملاعق «بافاريا»، 86 قطعة، مصنوعة من الاستانلس ستيل، يبلغ سعرها 2600 جنيه.

- شنطة المعالق صغيرة الحجم بـ700 جنيه.

- شنطة ملاعق من نوع «أرشا ألماني»، 86 قطعة مطلية بماء الذهب بـ1900 جنيه.

- شنطة ملاعق من نوع «آرين تركي»، تتكون من 89 قطعة مطلية بماء الذهب، سعرها 2900 جنيه.

- شنطة معالق استانلس، مكون من 67 قطعة، لون فضي أنيق، يصل سعرها إلى 2300 جنيه.

- سعر شنطة ملاعق متكاملة على شكل بيانو، مكونة من 86 قطعة، يصل إلى 2200 جنيه.

- تباع ملاعق «هوفمير»، مكونة من 86 قطعة، بـ1700 جنيه.